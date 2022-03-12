لجنة #عشوائيات_جدة: بدء إزالة 3 أحياء اليوم.. وإيقاف أعمال الهدم خلال رمضان #النزهة #السلامة #مدائن_الفهد #عاجل

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، اليوم السبت، إزالة الأحياء العشوائية في جدة، والتي يصل عددها 34 حيا، وفق الجدول المعلن سابقا بنفس المواعيد.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنه في تاريخ 12 مارس ستزال أحياء “النزهة، والسلامة، ومدائن الفهد 2″، بحيث يتم الانتهاء من إزالة 22 حيا قبل حلول شهر رمضان، على أن يتم إيقاف الأعمال خلال الشهر الفضيل.

ومن المقرر أن تستكمل أعمال الإزالة بعد رمضان، لأحياء “بني مالك – الورود – مشرفة – الجامعة – الرحاب – العزيزية – الروابي – الربوة – المنتزهات – قويزة – العدل والفضل – أم السلم وكيلو 14 الشمالي”.