هل #التحصين من شروط أداء #العمرة؟.. #الحج تجيب

هل أداء العمرة ، ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، يشترط فيهم التحصين للقادمين من خارج المملكة؟ سؤال طرحه أحد المتابعين على وزارة الحج والعمرة .

وردا عليه أكدت وزارة الحج والعمرة، أنة لا يشترط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة، للقادمين من خارج المملكة.

وتساءل أحد المتابعين حول إمكانية حجز أداء العمرة من خارج السعودية وهل التحصين شرط إلزامي للسعوديين لأداء العمرة.

وأكدت الوزارة أنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن.

وقالت الوزارة إنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن”.