الحرارة تقترب من الصفر.. #الأرصاد تحذر من موجة باردة عنيفة #عاجل

موجة برد عنيفة تقترب فيها الدرجة المئوية للحرارة من الصفر حتى يوم الاثنين المقبل.

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إن هناك تراجع في الحرارة على اللثة مناطق “تبوك والحدود الشمالية والجوف”.

ونصح بضرورة الاستعداد للموجة العنيفة التي تقترب درجاتها من الصفر مئوية، لافتا أن الفترة الحالية انتقالية تصاحبها موجات برد عنيفة أو دافئة.

وأضاف أن الموجة الباردة دخلت منذ أمس ، ككتلة هوائية باردة شمال المملكة والتي ساهمت في تشكل الموجة الغبارية، بالأماكن المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح أن الكتلة الهوائية هي من ساهمت في الانخفاض لدرجات الحرارة من (1 – 6) درجات مئوية.

وتوقع أن يستمر الانخفاض حتى يوم الإثنين المقبل، في ” تبوك وحائل والأطراف الشمالية”، ويمتد تأثيرها حتى منطقة القصيم.