خسائر مادية وبشرية.. 1300 جندي أوكراني و100 مليار دولار #الحرب_الروسية_الأوكرانية #الحرب_العالمية_الثالثة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، إن معظم الشركات الأوكرانية توقفت عن العمل منذ بدء الحرب . والحقت الحرب بأوكرانيا أضراراً تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، بحسب المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني.

وقال زيلينسكي إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الغزو الروسي.

وأضاف في إيجاز صحفي، أن فريقي التفاوض الأوكراني والروسي شرعا في مناقشة موضوعات محددة بدلاً من تبادل المطالب.

وتابع أن على الغرب الانخراط أكثر في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنه رحب بجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للوساطة بين أوكرانيا وروسيا وقال إنه اقترح على بينيت إجراء المحادثات في القدس.