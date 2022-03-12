الرئيس التنفيذي بنادي #الشباب يرد على جماهير #الاتحاد بعد انتقادات أسعار التذاكر #الاتحاد_الشباب

رد خليف الهويشان، الرئيس التنفيذي بنادي الشباب، على انتقادات جماهير الاتحاد بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الأحد المنتظرة.

ويحل العميد ضيفًا على الليث الأبيض، الأحد، في إطار فعاليات الجولة 24 من بطولة دوري المحترفين السعودي.

وقال في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “السلام عليكم ورحمة الله.. أشير إلى ما تداولته بعض الجماهير الاتحاديه في وسائل التواصل حول ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الشباب أمام شقيقه الاتحاد وتعبير بعضهم عن الاستياء من أرتفاع أسعار التذاكر وأنه مبالغ فيها فإننا في إدارة نادي الشباب نود إيضاح ما يلي”.

وأضاف: “تحديد الأسعار في أي مباراة هو حق مكتسب لأي نادي في إطار ما تحدده اللوائح والأنظمة الصادره من وزارة الرياضة ومن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ونؤكد أننا في نادي الشباب ملتزمون بهذه اللوائح والأنظمة دون تجاوز ودون اخلال بحقوق ومصالح النادي”.

وتابع: “ونستغرب حالة التذمر حول أسعار التذاكر رغم أنها ليست أعلى أسعار تم طرحها في مسابقات الدوري للموسم الحالي، حيث سبق لنادي الاتحاد أن طرح أسعار تذاكر أعلى من هذه الأسعار في مباراة الشباب والاتحاد في الدور الأول وكذلك مباراة الاتحاد امام فريق الأهلي”.

مباراة الاتحاد والشباب

وأكمل: “أما بالنسبه للمقارنة مع مباريات جماهيريه أخرى فنود الإيضاح أن مباراة الشباب أمام الهلال في الدور الأول كانت في استاد الملك فهد وكانت سعة الملعب كبيرة ولم تكن الأسعار متدنيه وإنما كانت مناسبه حيث أن الموسم كان في بدايته ولم يكن الاقبال بالشكل الكبير”، موضحا: “وبالنسبة لمباراة الشباب أمام النصر فقد كان الانطباع العام هو عدم وجود إقبال من جماهير فريق النصر للحضور ولم يكن هناك مبرر يستوجب رفع الأسعار بشكل كبير، وكان تصورنا في محله حيث لم يكن هناك إقبال من جماهير النصر للحضور بشكل كبير”.

وتابع: “وننوه إلى أننا في إدارة نادي الشباب قد بادرنا بزيادة حصة نادي الاتحاد في هذه المباراة إلى مايقارب من 40٪ بدلاً من 30٪ تقديراً لنادي الاتحاد وجماهيره ورغبةً في حضورهم في هذا المباراة الكبيره بين الناديين الكبيرين”.

وأضاف: “كما نؤكد أن تحديد الأسعار هو قرار خاص بإدارة نادي الشباب ولا نقبل اي إملاءات أو تفسيرات غير صحيحه، ومن حق إدارة نادي الشباب البحث عن مصلحتها فيما تراه مناسباً لكل مباراة وحسب حجم المنافسه والإيرادات المتوقعه التي هي حق مشروع لنادي الشباب”.

واختتم: “ومن حق إدارة نادي الشباب أن تقرر ما تراه مناسباً لمصلحتها وحفظ حقوقها والبحث عن تحقيق إيرادات ماليه في خزينة النادي مع تقديرنا واعتزازنا بعلاقتنا مع شقيقنا نادي الاتحاد وجماهيره مع رفض اي إساءات من كائناً من كان تمس سمعة وأسم كيان نادي الشباب شيخ الأندية”.