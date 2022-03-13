ملامح طقس الأحد.. أمطار بجازان وعسير والباحة ومكة #صباح_الخير #طقس السعودية

من المتوقع هطول امطار رعدية مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض وذلك بحسب تقرير للمركز الوطني للأرصاد لحالة الطقس اليوم الأحد الموافق 13/3/2022.

وقال في التقرير: أن السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة وأن الامطار تمتد تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي.