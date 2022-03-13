“الإنذار المبكر” ينبه .. رياح نشطة وأتربة مثارة على هذه المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، اليوم الأحد، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة وسحب رعدية وعوالق ترابية بعدد من مناطق المملكة.

الرياض ونجران

وأوضح النظام التابع للمركز الوطني للأرصاد، وجود رياح واتربة على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران، مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وحتى الساعة الـ5 مساءً.

حالة والشرقية

وأشار إلى وجود عوائق ترابية على أجزاء كبيرة من منطقتي حائل والشرقية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى الـ1 ظهراً.

وقال إن هناك رياح وسحب رعدية بمحافظات الخفجي وحفر الباطن والقيصومة والنعيرية وقرية العليا بالشرقية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، حتى الـ 5 مساءً.

القصيم

وأشار إلي وجود أتربة ونشاط بالرياح في أجزاء كبيرة من منطقة القصيم، مع انعدام في الرؤية الأفقية، تستمر حتى الـ5 مساءً.

توقعات الأرصاد

ومن المتوقع هطول امطار رعدية مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض وذلك بحسب تقرير للمركز الوطني للأرصاد لحالة الطقس اليوم الأحد الموافق 13/3/2022.

وقال في التقرير: أن السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة وأن الامطار تمتد تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.