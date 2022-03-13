أخبار دوليّة

#عاجل… تدمير 3687 من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية #روسيا_أوكرانيا

متابعات- الوئام:
13 مارس 2022 · < 1 minute
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أنه تم تدمير 3687 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية حتى الآن.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، قوله إن القوات الروسية مازالت تتقدم على كل الجبهات ، إلأ أنه لم يكن من الممكن التحقق من أقواله بشكل مستقل.

 

من جهته أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأحد، إلى أن روسيا تدفع ثمناً باهظاً عن كل تقدمٍ لها في أوكرانيا، في ظل المقاومة القوية التي تبديها القوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في التقييم أن القوات الروسية تحاول تطويق القوات الأوكرانية في شرق البلاد بينما تتقدم من اتجاه خاركيف في الشمال وماريوبول في الجنوب.

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