إجراءات #كورونا.. إغلاق منشآت و15 مخالفة في الباحة

حررت الجولات الرقابية لأمانة الباحة 15 مخالفة لإجراءات كورونا بالإضافة إلى إغلاق منشآت تجارية.

وأغلقت أمانة منطقة الباحة مُنشأتين تجاريتين من خلال 2359 جولة رقابية، كما حررت 15 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

ودعا إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.