ضبط 467 مخالفة لإجراءات كورونا في الشرقية

حررت الجولات المشتركة بالشرقية 467 مخالفة لإجراءات كورونا، كما أغلقت 11 منشأة خلال 6894 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

ونتج عن الجولات المشتركة لأمانة المنطقة الشرقية، مع الجهات الرقابية والجولات المشتركة ، في بأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، إغلاق 11 منشأة مخالفة، وضبط 467 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بكورونا وتطبيق “توكلنا”.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وذلك في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة “ممتثل” بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.