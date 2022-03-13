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الرياض الأعلى.. 546 مخالفة لاحترازات كورونا

متابعات الوئام
13 مارس 2022 · < 1 minute

كشفت وزارة الداخلية عن رصد 546 مخالفة  الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لكورونا ، خلال أسبوع من 3 / 8 / 1443هـ حتى 9 / 8 / 1443هـ.

وجاءت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (155) مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ (120)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (83)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (54)، ومنطقة جازان بـ (20)، ومنطقة الباحة بـ (8) مخالفات، ومنطقة نجران بـ (7)، ثم منطقة عسير بـ (2)، ومنطقة تبوك بـ (1)، ومنطقة القصيم بـ (0)، ومنطقة حائل بـ (96)، ومنطقة الجوف بـ (0)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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