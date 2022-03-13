مديرية السجون تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات للوظائف على رتبة “جندي” للكادر النسائي بالمديرية العامة للسجون .

وأوضحت مديرية السجون ضرورة أنه حضور لمقر المقبولات للمقابلة الشخصية بمقر لجنة القبول والتسجيل بالمديرية في الرياض (مركز القدرات النسائي- الدخول من البوابة الغربية) ، وذلك في الساعة السابعة صباحاً وإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة.

وشددت على ضرورة الإلتزام بشروط إجراءات كورونا ولبس الكمامة، لافتا أنه يسمح بالدخول لمقر لجنة القبول للمتقدمات المقبولات مبدئيا فقط دون مرافق.

ول معرفة نتائج القبول المبدئي والمستندات المطلوبة عند استكمال الإجراءات والمقابلة الشخصية من خلال الرابط