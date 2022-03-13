بريطانيا تتوعد جنود روسيا في أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية #الحرب_العالمية_الثالثة

تعهدت بريطانيا، اليوم الأحد، بسجن الجنود الروس الذين تتم إدانتهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية عن سويلا بريفرمان، المدعي العام في بريطانيا، تأكيدها على ضرورة جمع الأدلة على جرائم حرب روسيا في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات “بريفرمان” بصحيفة “صنداي تلجراف”، والتي أكدت فيها التوقيع على بيان مع إيرينا فينيديكتوفا، المدعي العام في أوكرانيا، لمحاسبة روسيا على “الجرائم التي ترتكبها في أوكرانيا”.

وأضافت بريفرمان أن محاكمة روسيا قد تتم في كييف أو لاهاي، أو حتى في بريطانيا، لكن بغض النظر عن المكان فمن الضروري جمع الأدلة.

وواصلت مؤكدة أن الأدلة موجودة بالفعل، ويرى العالم أنها تتزايد، ومهمتنا حفظها للاستخدام عندما تأتي اللحظة المناسبة.