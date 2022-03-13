رفع الحد الأدنى لتكلفة ركوب «التاكسي» داخل المدن #عاجل

زادت رسوم تكلفة التاكسي، بعد أن قامت الهيئة العامة للنقل برفع أسعار التكلفة داخل المدن.

رسوم تكلفة السيارة سعة 4 ركاب

وجاء ضمن اشتراطات الهيئة لرفع رسوم تكلفة التاكسي، أن يكون الحد الأدنى لاستخدام السيارة (سعة 4 ركاب) 10 ريالات لأي مشوار.

كما تم رفع احتساب المسافة لكل كيلو بزيادة قدرها 16.675% لتكون بـ 2.1 ريال بدلا من 1.8 ريال ، ورفع تكلفة بداية خدمة التاكسي لتصبح 6.4 ريال بدلا من 5.5 ريال بنسبة ارتفاع 16.36%، وزادت تكلفة الانتظار لكل دقيقة أو علي سرعة أقل من 20 كيلو مترا في الساعة الي 0.9 ريال بدلا من 0.8 ريال بنسبة 12.5% .

رسوم تكلفة سيارات الأجرة العامة 5 راكب

كما ارتفعت الأجرة العامة للسيارات سعه 5 ركاب فأعلى، لتكون تكلفة العداد 7.3 ريال بدلا من 6 ريالات، بنسبة 21.67% ، وحول تكلفة المسافة لكل كيلو متر ارتفعت إلي 2.4 ريال بدلا من ريالين،بنسبة 20%، وزادت تكلفة الانتظار لكل دقيقة زادت لتكون 1.1 ريال بدلا من 0.9 ريال بنسبة 22.22% .