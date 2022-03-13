على خطى السعودية.. بورصة مسقط تستهدف إدراج شركات حكومية

قال هيثم السالمي، رئيس بورصة مسقط، اليوم الأحد، إن البورصة تستهدف إدراج 35 شركة حكومية، خلال 5 سنوات.

ونقل تلفزيون “سي.إن.بي.سي عربية” عن “السالمي” قوله إنه من المقرر إدراج شركة أو شركتين بالقطاع النفطي، خلال 2022.

وكان مسؤول في شركة “أو.كيو” العمانية للطاقة قد صرح، في نوفمبر الماضي، بأن الشركة الإدراج المحلي لبعض أصولها.

ونقلت “رويترز” عن المسؤول في الشركة المملوكة للدولة قوله إنه لا توجد خطة لطرح الشركة الأم الآن.

وتأتي خطوات عمان على غرار خطوات السعودية، والتي طرحت حصص من أصول شركة أرامكو.

ويأتي قرار بيع حصصه في أصول الطاقة من عمان بهدف الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لجذب المستثمرين الأجانب.