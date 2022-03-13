عند 12605 نقاط.. مؤشر الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 8 مليارات ريال

أقفل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تاسي”، اليوم (الأحد)، على انخفاض قدر بـ 78.76 نقطة، مغلقا عند 12605.40 نقاط، بحجم تداولات تصل إلى 8 مليارات ريال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن كمية الأسهم المتداولة وصلت 209 ملايين سهم،خلال 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 149 شركات على تراجع.

في السياق؛ أقفل مؤشر الأسهم الموازية “نمو”، منخفضا أيضا، يقدر بـ 148.67 نقطة، ليغلق عند 24640.69 نقطة، بحجم تداولات يصل 98 مليون ريال.

وبحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية، فإن كمية الأسهم المتداولة تخطت مليون و170 ألف سهم، خلال 4344 صفقة.