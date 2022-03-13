مشروع “مسام” ينتزع 1352 لغمًا من اليمن خلال أسبوع

أعلن مشروع مركز الملك سلمان لنزع الألغام “مسام”، اليوم الأحد، عن تمكنه من انتزاع 1352 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في اليمن، خلال أسبوع.

وأوضح “مسام”، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن من بينها 14 لغمًا مضادًا للأفراد، و935 للدبابات، و395 ذخيرة غير متفجرة، و8 عبوات ناسفة.

وأوضح البيان أن الأعمال الأخيرة التي تم الإعلان عنها ترفع عدد الألغام التي تمت إزالتها خلال مارس إلى 2438 لغمًا.

وبلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 325 ألفًا و227لغمًا، زرعتها مليشيات الحوثي في اليمن.

وتواصل السعودية، ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة، تطهير اليمن من الألغام، ومساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش بحياة كريمة.