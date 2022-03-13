وزير التعليم يعتمد 157 قطاعا للنقل الخارجي في 47 إدارة عبر منصة “قرار” #عاجل

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم، توزيع قطاعات النقل الخارجي، انطلاقا من اهتمام الوزارة بالاستثمار الأمثل للكوادر البشرية من شاغلي الوظائف التعليمية وتوزيعهم بشكل يضمن كفاءة العمل، وتوحيد حدود قطاعات النقل للبنين والبنات في إدارات التعليم.

جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم، وجهه لجميع الإدارات في للمناطق والمحافظات. وطالب التعميم، إدارات شؤون المعلمين بإعادة توزيع الشرائح بما يتناسب مع القطاعات الجديدة، على أن تعمل وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمين على عمل محاكاة عددية شاملة باستخدام بيئة تجريبية عبر منصة “قرار” تقيس أثر ضم القطاعات على إجراءات النقل واحتساب الاحتياج للنظر في مدى إمكانية ضم مزيد من القطاعات.