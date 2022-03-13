اتحاد الكرة يرد على اللاعب السابق صالح السلومي ويتخذ الإجراءات القانونية ضده #عاجل

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم، على اللاعب السابق صالح السلومي بشأن ادعاء رفض ترشيحه لدورة الرخصة التدريبية الآسيوية “a، b” في ضوء الاتهامات الموجهة للاتحاد.

وأكد في بيان، اليوم، عدم صحة أي من المعلومات التي جاءت في الفيديو، موضحة أن اللجنة الفنية لم تتلق طلب تسجيل رسمي من اللاعب صالح السلومي للدورة المذكورة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في الدورات التدريبية.

كما أوضحت اللجنة الفنية، أن مراحل التسجيل وفق الفترات الزمنية للدورات التدريبية تخضع لضوابط وإجراءات رسمية من خلال الموقع الإلكتروني.

وأكد الاتحاد، أن الإدارة المختصة شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة حفظا لحقوق الاتحاد وأعضائه، تجاه ما ورد من اتهامات باطلة ومضللة ليس لها أساس من الصحة.