منظمة APEX تصنف #طيران_ناس كأعلى تصنيف لشركات الطيران اﻻقتصادي

حصل طيران ناس على التصنيف الأعلى في تقييم منظمة APEX غير الربحية، والذي شمل 600 شركة حول العالم، من مختلف فئات الطيران.

ومنظمة APEX واحدة من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، ويعتمد تقييمها على نتائج تجربة وتقييم المستخدم، ويشمل آراء الركاب عبر مليون رحلة طيران.

ويعتبر التقييم هو الأول من نوعه لشركات الطيران الذي يتم بتلك الطريقة، عبر آراء الركاب الموثقة، ما يعني أنه من المستهلك للمستهلك، كما يتم مراجعته بواسطة شركة تدقيق خارجية، والتي قسمت النتائج إلى أربع فئات.

وصنف التقييم طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائدفي فئة 4 نجوم، وهي الأعلى بالنسبة للطيران الاقتصادي عالميا.

ويأتي القرار بمثابة مؤشر على مستوى جديد من نجاحات طيران ناس، المصنف أيضا كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في السياق؛ أعرب “طيران ناس” عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدة اعتزازها برضا الركاب والتميز بين المنافسين، ما يمثل شهادة ثقة بما يقدّمه من خدمات.

يذكر أن “طيران ناس” يصنف كواحد من أفضل 10 شركات طيران اقتصادي في العالم، كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لـ 7 أعوام متتالية من مهرجان جوائز السفر العالمي، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021.