سال السعودية والأكاديمية السعودية اللوجستية توقعان اتفاقية تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية

تحت رعاية وتشريف وزير النقل المهندس صالح الجاسر، سال السعودية للخدمات اللوجستية والأكاديمية السعودية اللوجستية توقعان اتفاقية تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية في مجالات وتخصصات الخدمات اللوجستية، حيث جرى توقيع الاتفاقية في مقر الأكاديمية السعودية اللوجستية بالرياض حيث مثل الأكاديمية رئيس الهيئة العامة للنقل معالي الدكتور رميح الرميح، ومن جانب شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأستاذ فيصل البدّاح.

بهذه المناسبة عبّر الرئيس التنفيذي لسال السعودية الأستاذ فيصل البدّاح عن سعادته بهذه الشراكة مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية للنهوض بالقطاع اللوجستي ومساهمة في الارتقاء بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية لجعل المملكة مركزاً لوجستياً يربط بين القارات. وأضاف البدّاح: “نسعى في سال ومن خلال هذه الاتفاقية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تهدف لتمكين وتأهيل الكوادر الوطنية بوظائف تنسجم مع تخصصاتهم الأكاديمية في القطاع اللوجستي”.

يذكر أن مدة التدريب هي 12 شهراً للمرشحين من قبل الأكاديمية ولخريجي الثانوية العامة كحد أدنى وفقاً لإجراءات الاستقطاب والقبول في الأكاديمية، حيث سيكون التدريب في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية وعمليات الميل الأخير بالإضافة الى المبيعات والتسويق وخدمة العملاء وما يطلبه قطاع الأعمال في مجال اللوجستيات من تخصصات وبرامج تدريبية.

وتعد شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى الشركات الوطنية الرائدة التي تقدم خدماتها اللوجستية في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بجعلها منصة لوجستية عالمية ومركزاً دوليا لخدمة البضائع والشحنات.