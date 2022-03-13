وزير الرياضة يقر تأسيس 5 اتحادات بارالمبية وفصل اتحاد الرياضات الشتوية

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اليوم الأحد، عددا من القرارات تهدف إلى تنظيم الرياضات المختلفة داخل الاتحادات، لتطوير المنافسات المحلية والتمثيل الدولي والأداء الفني بشكل عام للرياضة الأولمبية والبارالمبية في المملكة.

ووفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية، شملت فصل الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية إلى كيانين مستقلين هما الاتحاد السعودي للرياضات الجليدية، الاتحاد السعودي للرياضات الثلجية.

كما شملت تأسيس 5 اتحادات بارالمبية مستقلة هي الاتحاد السعودي للسباحة البارالمبية، ألعاب القوى البارالمبية، الإعاقات البصرية، ألعاب الجلوس والكراسي، البوتشيا.

ووافق وزير الرياضة على إدراج الرياضة البارالمبية، بما في ذلك المسابقات والمنتخبات الوطنية، تحت مظلة 14 اتحادًا قائمًا هي: اتحادات كرة القدم، والفروسية، ولسهام، كرة الطاولة، الرماية، التجديف، الكانو والكاياك، التايكوندو، الترايثلون، رفع الأثقال، الرياضات الجليدية، الرياضات الثلجية، الريشة الطائرة، الدراجات.

يُذكر أن الجمعية العمومية الـ25 للجنة الأولمبية العربية السعودية قد أقرّت يوم 16 من العام 2021، دمج اللجنة باللجنة البارالمبية السعودية لتصبح كيانًا واحدًا تحت اسم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وهو ما انعكس في القرارات الصادرة اليوم، حيث بلغ بموجبها العدد الإجمالي للاتحادات واللجان والروابط الرياضية في المملكة 97 اتحادًا ولجنة ورابطة رياضية.