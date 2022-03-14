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ملامح طقس الاثنين.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق #صباح_الخير #طقس_السعودية

الرياض- الوئام:
14 مارس 2022 · < 1 minute

مازالت الفرص مهيأة لهطول أمطار رعدية في الرياض ومكة وعسير والباحة وجازان وتكون مصحوبة برياح نشطة، وذلك بحسب توقعات الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 14/3/2022.

وقال : يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط  وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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