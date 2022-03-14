عاجل… كوليبا: الأوكرانيين يدفعون الثمن.. يقتل أطفالهم وتُسوى مدنهم بالأرض

أكد وزير خارجية أوكرانيا إن الأوكرانيين يدفعون الثمن الآن.. يقتل أطفالهم وتُسوى مدنهم بالأرض. وخلال تصريحات أقر بأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون عملية طويلة، لكنه أصر على أن أوكرانيا تنتمي إلى أوروبا، مضيفاً أنه مع وجود أوكرانيا، ستكون أوروبا أكثر أماناً.

وانتقد “دميترو كوليبا” ألمانيا بالمساهمة بالفعل في الموقف الروسي الحالي، مشيرا إلى أن أوكرانيا كانت تأمل أن تضطلع برلين بما يكفي في الوقت الراهن لإيقاف روسيا وسط اجتياحها لأوكرانيا.

وقال كوليبا، الذي وصف ألمانيا وأوكرانيا ” بالدولتين الشريكتين”، إنه يأمل أن تساعد ألمانيا أوكرانيا في الحصول على الأسلحة الضرورية للدفاع عن نفسها، والمساعدة في معاقبة روسيا، بعقوبات أكثر صرامة، ودعم أوكرانيا في طلبها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.