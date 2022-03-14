إصابات #كورونا الي 457 مليونا

سجلت إصابات كورونا حول العالم، اليوم الاثنين، نحو 457 مليون إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات الناتجة عن كورونا نحو 6 ملايين و424557.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 456 مليونا و908 آلاف و767 حالة.

وفيات كورونا العالمية

وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي وفيات كورونا حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و41 ألفا و77 وفاة.

الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات حول العالم

وكشف البيانات أن الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات حول العالم، حيث تجاوزت 79.5 مليون إصابة، في حين بلغ حصيلة الهند من إجمالي الإصابات 42.9 مليون ، ثم البرازيل التي سجلت أكثر من 29.3 مليون إصابة.

الولايات المتحدة تسجل أكبر عدد وفيات كورونا

وبحسب البيانات، جاءت الولايات المتحدة في مقدمة قائمة الدول لعدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا بـ 967 ألفا و552 وفاة، ثم البرازيل بإجمالي بـ 655 ألفا و234 وفاة ثم بلغت وفيات كورونا في 515 ألفا و850 وفاة.