السعودية.. تراجع سعر الذهب وعيار 24 عند هذا الرقم

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين ، هبوط بالتزامن مع تراجع المعدن الأصفر بالسوق العالمية.

سعر الذهب السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الإثنين ليسجل 238.77 ريال (63.65 دولار)، مقابل 240 ريال خلال تعاملات الأحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21(الأكثر تداولا بالأسواق)، في السعودية اليوم الإثنين، نحو 208.93 ريال (55.69 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 ، نحو 179.08 ريال (47.74 دولار)، مقابل 180.03 ريال .

سعر الذهب الاقتصادي في السعودية

وحول أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية ، سجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 139.28 ريال (37.13 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم الاثنين نحو 119.38 ريال (31.82 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) ، نحو 7426 ريالا (1979 دولارا).

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1671 ريالا (445.53 دولار).