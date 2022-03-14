عاجل… #البرهان في #السعودية لبحث ملف أمني هام

سيقوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان بزيارة للمملكة العربية السعودية لاجراء محادثات حول العديد من القضايا الثنائية، وأمن البحر الأحمر، وآفاق حل الأزمة السياسية بين الفرقاء السودانيين.

وقال مصدر مطلع في السفارة السودانية بالرياض، إن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيصل إلى الرياض يوم الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية للمملكة تستمر يوماً واحداً.

ويرافق البرهان في الزيارة وفد رسمي يضم وزيري الخارجية علي الصادق، والمالية جبريل إبراهيم، بالإضافة إلى مدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم.

وأوضح المصدر أن البرهان سيبلغ ولي العهد الامير محمد بن سلمان تأييده “لحوار بين الأطراف السودانية يقود إلى تشكيل حكومة يقودها مدنيون وإجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية”.