بانتظار الدبلوماسية.. 109 دولارات سعراً لـ #النفط

سجلت أسعار النفط عالميا، تراجعا في مستهل تعاملات، اليوم الإثنين، بنحو 2.19 % لتسجل 109 دولارات للبرميل خام برنت، في ظل آمال التوصل لحل دبلوماسي لحرب روسيا وأوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني قال إن هناك علامات تحول ظهرت خلال المحادثات مع موسكو ، لتكون محادثات جوهرية أكثر، الأمر الذ أثار تفاؤل حذر بشأن خطوات خفض التصعيد.

سعر برميل خام برنت اليوم

وبلغ سعر خام برنت، مستهل تعاملات اليوم الإثنين، نحو 109.73 دولار للبرميل، وكان أغلق على 112 دولارا، بنسبة هبوط بلغت 2.19%.

سعر الخام الأمريكي اليوم

كما سجل سعر الخام الأمريكي الوسيط تراجع بلغت نسبتة 3.05%، مستهل تعاملات اليوم الاثنين، عند مستوى 106 دولارات للبرميل، وكان أغلق على 109.33 دولار.