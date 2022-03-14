نصائح للسعوديين للحفاظ على كتلة الجسم الطبيعية

قدمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم التثقيف الصحي عدة نصائح لخسارة الوزن والحفاظ على كتلة الجسم الطبيعية، تشتمل على اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن أو تثبيته.

إضافة إلى احتواء النظام الغذائي الصحي على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومشتقات الحليب قليلة الدسم واللحوم قليلة الدهون والدواجن والسمك، والبقوليات والبيض والمكسرات وكميات قليلة من الدهون المشبعة والملح والسكر، مؤكدة على أهمية استشارة الطبيب حول كمية السعرات الحرارية التي يجب استهلاكها لفقدان الوزن.

جاء ذلك على لسان أخصائي ورئيس قسم التثقيف الصحي بالمدينة خالد العجارم، مضيفًا بقوله: كما أن ممارسة التمارين الرياضية يساعد على فقدان الوزن والحفاظ على قيمة مؤشر كتلة الجسم الطبيعية.

ويزيد الكتلة العضلية ويمكن للشخص زيادة حركته اليومية باتباع بضعة أمور بسيطة مثل ممارسة تمارين الأيروبيكس كالمشي لمدة ساعتين ونصف على الأقل أسبوعيًا و ممارسة تمارين لتقوية العضلات مرتين أسبوعيًا على الأقل و زيادة الحركة أثناء العمل أو الدراسة خلال اليوم مثل مغادرة المكتب والتجول قليلًا أو إيقاف السيارة بعيداً نوعًا ما عن مدخل العمل أو المنزل.

وأشار العجارم إلى أن مؤشر كتلة الجسم هو أداة لتقييم الوزن بالنسبة للطول ومعرفة فيما إذا كان وزن الشخص مناسب لطوله، إذ يحدد مؤشر كتلة الجسم ما إن كان الوزن طبيعيًا بالنسبة للطول، أو إن كان الوزن قليلًا أو زائدًا أو إذا كان الشخص يعاني من السمنة، ومن الجدير بالذكر أن القيمة تكون حسب العمر.

وأضاف العجارم بأنه يمكن قياس كتلة الجسم عن طريق استخدام وحدة الرطل للتعبير عن وزن الشخص واستخدام وحدة القدم أو الإنش للتعبير عن طول الشخص.

وقال: على الرغم من استخدام مؤشر كتلة الجسم كأداة لتقييم الوزن واحتمال إصابة المريض بأمراض مزمنة إلا أنه لا يعد أداة تشخيصية للسمنة أو لزيادة الوزن وذلك لأنه ليس دقيقًا بما فيه الكفاية لذا يعتمد الطبيب على فحوصات أخرى لتقييم صحة المريض في حالة انخفاض أو زيادة مؤشر كتلة الجسم.

ومن الفحوصات التي يمكن أن تجرى هي قياس سماكة ثنيات الجلد الذي يساعد على تحديد كمية الدهون وطريقة توزيعها لدى الأطفال والبالغين و تقييم النظام الغذائي والنشاط الجسدي للمريض و معرفة التاريخ المرضي لعائلة المريض وتحديد المشاكل الصحية وأمراض القلب في العائلة، وأيضًا إجراء الفحوصات الطبية الأخرى اللازمة لتقييم صحة المريض.