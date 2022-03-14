عاجل.. أمانة جدة تستعيد أراضٍ حكومية بمساحة 107 آلاف متر مربع

قامت أمانة جدة استعادت 107 الف متر من الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى إزالة تعديات أخرى على أراضي حكومية.

وقالت أمانة محافظة جدة، اليوم الاثنين، إنها استعادت 107 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية، ببلديتي أم السلم وبريمان، واتخذت الإجراءات النظامية بالإزالة الفورية عقب رصد لغرف وأسوار ولعقوم وبتر خرسانية عشوائية قام بأنشأها مخالفون.

كما أسفرت أعمال الرقابة في نطاق بلدية أم السلم، إزالة التعديات على الأراضي الحكومية ، تمثلت في 25 سورًا مخالفًا، على مساحة 60 ألف متر مربع, أُقيمت بلا مستمسكات شرعية.

وأسفرت الجولات أيضا عن استعادة 47 ألف متر مربع أراضي بنطاق بلدية بريمان، كما تم إزالة إحداثات المخالفات واتخاذ إجراءات نظامية حيال المواقع المخالفة.