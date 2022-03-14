الصحة تسجل 146 إصابة جديدة بـ #كورونا # عاجل

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الاثنين، عن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 748915 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر موقعها الإلكتروني- أنه تم تسجيل 314 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 731004 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9030 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (61,924,677) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.