2500 قتيلاً في ماريوبول الاوكرانية #الحرب_الروسية_الاوكرانية

قتل أكثر من 2500 شخص من سكان مدينة ماريوبول الاوكرانية في اعمال القصف الروسية التي دمرت المدينة خلال الاييام الماضية.

وأعلن أوليكسي ارتستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني في مقابلة بثها التلفزيون اليوم الاثنين، أن أكثر من 2500 من سكان مدينة ماريوبول المطلة على البحر الأسود سقطوا قتلى منذ غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

كما أضاف أنه يستند في ذلك إلى أرقام من إدارة المدينة، واتهم القوات الروسية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة يوم الأحد. بينما تؤكد موسكو أنها لا تستهدف المدنيين.

وأمس الأحد، قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، إن آخر ما لدى المدينة من مخزونات الطعام والماء ينفد، مضيفاً أن القوات الروسية التي تحاصر المدينة الساحلية واصلت قصف أهداف غير عسكرية.