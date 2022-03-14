“الزكاة” ترصد 88 حالة اشتباه تستر تجاري

رصدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 88 حالة اشتباه تستر تجاري، من خلال مايزيد عن 1300 زيارة على الأسواق والمحلات التجارية.

نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومي، ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، جولاتها على منطقة الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وجازان، والمدينة المنورة، والقصيم،ونجران، وتبوك، وعسير، وحائل، والباحة، والحدود الشمالية.

وشهدت منطقة الرياض أعلى معدل زيارات بإجمالي زيارات جرى تنفيذها 126 زيارة.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، أن الزيارات الرقابية خلال الأسبوع الماضي، شملت العديد من الأنشطة، أبرزها الأغذية والمشروبات، ومحلات بيع قطع الغيار،والبترول والغاز، والصحة، في معظم مناطق المملكة.

وتسعى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها بالقطاعات الحكومية إلى توحيد جهود مكافحة التستر التجاري، لافتا أن الزيارات تهدف لتعزيز درجة الامتثال الضريبي، وكما أنها تسعى لالحد من التعاملات التجارية المخالفة.