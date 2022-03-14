وزارة الدفاع الروسية: تدمير 3920 منشأة عسكرية أوكرانية

دمرت الدفاعات الروسية 3920 منشأة عسكرية أوكرانية، خلال 18 يوم، مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة .

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أنه دمر 3920 مرفقاً للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا منذ في 24 فبراير الماضي مع بداية العملية العسكرية الخاصة، لافتا أن القوات الروسية تواصل الهجوم على عدة محاور، وقدمت 11 كيلومترًا​​​ خلال يوم واحد .

واستهدف الطيران والدفاع الجوي الروسي، أمس، 4 طائرات أوكرانية بدون طيار ، بما في ذلك واحدة من طراز (بيرقدار تي في 2).

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، إصابة طائرة هجومية روسية من طراز (سوخوي 25) ، بصاروخ من النظام الصاروخي المضاد للطائرات أثناء مهمة قتالية في منطقة عمليات عسكرية خاصة ولكن هبطت بسلام.