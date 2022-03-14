شاهد.. ظهور نادر لـ #خالد_الزيلعي وتواصل تزوره لتسهيل حياته اليومية

في لفتة انسانية قامت جمعية “تواصل” برفقة مستشارها فهد الثنيان أمين عام نادي النصر السابق، بزيارة خالد الزيلعي لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، وناديي النصر وأبها السابق في منزله من أجل تقديم خدمة التقييم الوظيفي والبيئي، وتوفير احتياجاته واحتياجات أسرته لتسهيل حياته اليومية، واسترداد التحكم في البيئة من حوله ومحيطه والاعتماد على نفسه عن طريق توفير الاجهزة الذكية، التقنيات، والتدريب عليها.

وقالت بيان المطيري رئيسة الجمعية “نحن في جمعية تواصل نخدم ذوي الإعاقة، مثل اللاعب خالد الزيلعي وغيره على استرداد التحكم في حياته والاتصال الاجتماعي بالبيئة المحيطة فيه عن طريق تقييم الملف الوظيفي لحالته من تقييم بيئي وفيزيائي وحسي واجتماعي”.

وأضافت : ستقدم الجمعية مجموعة من الباقات تشمل كرسي متحرك ذكي يعمل بالتقنية، جهاز لوحي ونظارات متطورة يستطيع التحكم في المحيط الذي حوله من أجهزه وإلكترونيات وكتابة على الجهاز اللوحي، مع التعليم والتدريب عليها من خلال زيارات لمنزله حتى تمكنه من سهولة الحياة”.