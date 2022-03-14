انطلاق تمرين المناورات القتالية الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا

للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، انطلق التمرين الثنائي للجاهزية القتالية الإستراتجية (ACE) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، وتكامل الدول الشريكة (PNI) ، الأربعاء الماضي، بقاعدة الملك فيصل بالقطاع الشمالي.

وانطبق التمرين بمشاركة طائرات (F15 C) وطائرات (F15 SA) من الجانب السعودي، وطائرات (F18) وطائرات (F16) من الجانب الأمريكي.

ويهدف التمرين لتعزيز القتال السريع، وجهود التكامل للدول الشريكة مع القوات الجوية الأمريكية، ولاستمرار التعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والأمريكية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.