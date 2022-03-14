هذا هو موعد القبول للدراسات العليا بـ ” #أم_القرى”

تبدأ إجراء اختبارات القبول للدراسات العليا بجامعة أم القرى، من الأحد القادم وحتى الخميس.

وحددت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى، يوم الأحد القادم حتى يوم الخميس ليكون موعد إجراء اختبارات القبول، للمتقدمين لبرامج الدراسات العليا، للعام الجامعي 1444هـ

وأوضحت ويحق دخول الاختبارات لمن تحققت فيه جميع الشروط المعلن عنها، كما أنه لن يُعتد باختبار من خالف ذلك، كما يتحمل المسؤولية الكاملة لمخالفته الأنظمة والشروط ومايتربت عليها.

وشدد على ضرورة الحضور قبل موعد الاختبار بنحو نصف ساعة، ولتقيد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية تدابير وزارة الصحة الوقائية ، والتأكد من وجود تطبيق “توكلنا” لدى المتقدمين والمتقدمات،وإحضار الأغراض الشخصية والأدوات اللازمة للامتحانمن أقلام وغيرها.