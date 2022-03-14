تعهد من الكرملين.. تحقيق خطط موسكو كاملة

أعلن الكرملين، اليوم، أن كل خطط روسيا في أوكرانيا سوف تتحقق كاملة وفي المواعيد الزمنية المحددة، لافتا إلى أن روسيا تملك ما يكفي من الموارد العسكرية اللازمة لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا لم تطلب من الصين أن تقدم لها مساعدة عسكرية، لافتا إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا مخطط لها بحيث يتم تجنب الإصابات بين المدنيين.

وأوضح أنه منذ بدء العملية طلب الرئيس فلاديمير بوتين من وزارة الدفاع أن لا تقتحم المراكز السكانية الكبيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسعيان لدفع روسيا لمهاجمة المراكز السكانية ويعد ذلك استفزازا.

وأشار إلى أن هناك تعليمات بعدم التسرع في اقتحام المدن الكبرى بما فيها كييف لأن هناك مقاتلين سيستغلون ذلك.