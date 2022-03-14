“الأسهم السعودية” يغلق على انخفاض بتداولات بلغت 9 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الإثنين، منخفضا عند مستوى 12492.14 نقطة، وبتداولات وصل الإجمالي إلى 9 مليارات ريال.

وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 194 مليون سهم بأكثر من 430 ألف صفقة، تراجع خلالها أسهم 172 شركة، فيما ارتفعت قيمة أسهم 31 شركة، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا في التعاملات من نصيب شركات الدواء، وكهرباء السعودية، وكيمانول، ورعاية، والرياض، أما الأكثر انخفاضا فكانت أسهم شركات أميانتيت، وعذيب للاتصالات، وبترو رابغ، والجوف، والمواساة، بنسب ارتفاع وانخفاض ما بين 7.67% و 5.59%.

وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، والدواء، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية الأك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الدواء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وعن مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أغلق منخفضًا 274.32 نقطة ليقفل عند مستوى 24366.37 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 990 ألف سهم تقاسمتها 4254 صفقة.