“التعليم” توجه بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من هيئة الصحة العامة #عاجل

وجهت وزارة التعليم بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد مؤخراً، من هيئة الصحة العامة “وقاية” للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة، والدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 سنة، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من الوزارة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

كما وجهت الوزارة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالبدء في تطبيق التحديثات على الدليلين، بما يتضمنانه من الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضورياً وبشكلٍ كامل للطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية، وإلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي.

وأكدت وزارة التعليم استنئاف الدراسة حضورياً بشكل كامل ابتداءً من بداية الفصل الدراسي الثالث الأحد المقبل 20 مارس الجاري، خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، واستمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عاماً.

وأفادت وزارة التعليم باستمرار الاستفادة من استخدام المنصات التعليمية في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات، واستثمار المحتوى التعليمي في منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وأدوات التعليم الرقمية، إضافة إلى استمرار العمل في تنفيذ برنامج تعزيز مهارات الطلبة في المرحلة الابتدائية وتفعيلها في الفصل الدراسي الثالث.