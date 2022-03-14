مميزات غير مسبوقة.. تفاصيل تحديث iOS 15.4 لمستخدمي الأيفون

طرحت الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات “أبل”، تحديث iOS 15.4 على هواتف آيفون ليتمكنوا من خلاله وللمرة الأولى من فتح هواتفهم أثناء ارتداء الكمامة أو النقاب.

وستحل ميزة آبل الجديدة لهواتف آيفون من استجابة ميزة القفل على وجوه المستخدمين.

ويتضمن التحديث الجديد تنبيها جديدا لـ AirTag لو تم استخدامها بشكل غير قانوني بتسليم بيانات المتتبعين للشرطة، وأيضا تدعم ميزة universal control.

كما يشمل خاصية “خيار صوت المحايد للمساعد الصوتي Siri، وكذلك عدد من الرموز التعبيرية الجديدة.

وكان التحديث يخضع لاختبار تجريبي طوال شهر فبراير.