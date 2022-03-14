المملكة تشارك في أعمال الدورة 66 للجنة المعنية بوضع المرأة في الأمم المتحدة

تشارك المملكة العربية السعودية افتراضياً في أعمال الدورة (66) للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة CSW66 المقرر عقدها في نيويورك خلال الفترة من 14 إلى 25 مارس 2022م والتي تناقش افتراضياً موضوعها الرئيسي بعنوان: ” تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ضمن سياق البرامج والسياسات للحد من مخاطر التغير المناخي والمخاطر البيئية والكوارث”.

يمثل المملكة وفد ترأسه الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، ويضم كلا من الدكتورة لانا بنت حسن بن سعيد رئيسة لجنة المرأة بمجلس شؤون الأسرة، والأستاذة شروق بنت حمد القويعي مدير إدارة المرأة وشؤون الأسرة بوزارة الخارجية، ود. أريج بنت عطية الجهني مستشار وكيل الوزارة للموارد البشرية لجودة الأعمال والمشرف على برنامج “أفصح” بوزارة الصحة، والأستاذة نورة بنت خالد العيسى محلل أول في السياسات الدولية بوزارة الطاقة، والأستاذة سلمى بنت راشد الراشد مدير إدارة كسب التأييد بجمعية النهضة.

تنظم المملكة العربية السعودية على هامش الاجتماعات ندوة افتراضية بعنوان ” نحو تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في تحقيق الاستدامة البيئية” وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022م.

بهذه المناسبة أوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة ورئيس الوفد المشارك الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن هذا الملتقى الأممي يوفر فرصة لاستعراض ما تحقق من منجزات على صعيد تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية، ضمن سياق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030، والتقدم الذي تم إحرازه في كافة الجوانب وبالأخص ما يتعلق بموضوع النقاش لهذا العام وهو الأمن البيئي من أجل غد مستدام، حيث أن مشاركة المملكة من خلال الوفد المشكلّ ستتطرق إلى الدور المحوري للمرأة في ترسيخ الاستدامة في المجتمع السعودي وأسلوب حياته، لا سيما أن المرأة السعودية اليوم تشارك بفاعلية في التنمية الوطنية، من خلال المشاركة في صناعة القرار والمبادرات المجتمعية المتخصصة في البيئة وكافة مجالات التمكين للمرأة في جميع جوانب حياتها.