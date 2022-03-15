عمالة كينية مدربة تقتحم سوق العمل السعودي

ناقش اجتماع في الرياض تدريب العمالة الكينية وتأهيلها لسوق العمل السعودية، وتحسين التواصل مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في نيروبي، فيما يخص تسريع الإجراءات.

كما طالب بمعالجة تغيب ومشاكل هروب العمالة، وإيجاد حلول آنية لتفادي هذه الإشكالية.

واجتمع في الرياض المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة الكينية، وممثلي الرابطة الكينية لوكالات التوظيف الخاصة، لمناقشة تدريب العمالة الكينية وتأهليهم لسوق العمل السعودي.

كما طالب الجانب السعودي، ممثلاً بالمهندس رياض الرميزان، الرئيس التنفيذي للمجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، بفتح مزيداً من المراكز الصحية في أنحاء دولة كينيا للفحص الطبي للعمالة القادمة للمملكة وأن لا تقتصر المراكز الصحية على نيروبي، مشدداً في الوقت ذاته على تدريب العمالة الكينية قبل سفرها إلى السعودية.

وخرجت توصيات الاجتماع، بعقد اجتماع شهري بين الرابطة الكينية لوكالات التوظيف الخاصة والمجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، لتطوير وتسريع العمل بين الجانبين.

حضر اجتماع من الجانب السعودي، المهندس رياض الرميزان، الرئيس التنفيذي للمجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، والدكتور فيصل الوعلان، الرئيس التنفيذي لشركة آركو للموارد البشرية، والأستاذ عمر الجريفاني، الرئيس التنفيذي لشركة معين للموارد البشرية، ومن الجانب الكيني الدكتورة فاطمة أبو بكر الماوي، النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية.