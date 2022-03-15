تنسيق سعودي مصري لمكافحة الجرائم المالية

اتفقت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على التنسيق الكامل لمكافحة الجرائم المالية. وفي هذا الاطار استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة في القاهرة أمس، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة اللواء محمد المهنا، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، استعراض التعاون والتنسيق بين الجهاز ونظيره في جمهورية مصر العربية لمكافحة الجرائم المالية.

وفي ختام اللقاء سلَّم اللواء المهنا الدرع المُهدى للسفير نقلي من رئيس أمن الدولة.