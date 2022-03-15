مع قرب #رمضان.. توضيح هام من #الغذاء_والدواء بخصوص “الفيمتو”

مشروب الفيمتو يحتوي على ألوان اصطناعية تسبب السرطان ومكونات ضارة بالأطفال، إشاعات تتكرر من حين إلي آخر، مما دفع هيئة الغذاء والدواء لتوضيح الأمر خاصة مع دخول شهر رمضان.

واكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، على عدم صحة ما يتداول حول احتواء مشروب الفيمتو على ألوان اصطناعية تسبب السرطان وأن مكوناته ضارة بالأطفال.

وأوضحت الهيئة أن المنتجات الغذائية المستوردة يجرى عليها الفحص للتأكد من المطابقه للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

وأعادت الهيئة نشر بيان يؤكد العمل على تقييم السلامة لجميع الألوان الاصطناعية قبل السماح باستخدامها بالمنتجات الغذائية، وخضوعها لتقييم لجنة خبراء منبثقة من منظمة الصحة العالمية وأيضا من منظمة “الفاو”.

وأوضح البيان أن الألوان التي يسمح بها فقط الواردة في اللائحة الفنية للمواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، و تشترط عدم تجاوز الحدود القصوى باللائحة.

وأكد أنه يتم كتبت عباره الهيئة أن اللائحة تنص على أنه يجب كتابة عبارة “قد يكون له تأثير سلبي على النشاط والتركيز لدى الأطفال” أسفل قائمة المكونات حال إضافة بعض الألوان للمشروبات أو المواد الغذائية