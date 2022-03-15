عداد_كورونا: الإصابات تتجاوز الـ459 مليونا

بلغت حصيلة إصابات كورونا العالمية،. اليوم الثلاثاء، إلى 459 مليونا و802 ألف و605 إصابات.

وفيات كورونا حول العالم

وفي أحدث إحصائية نشرتها، جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني ، وصلت وفيات كورونا حول العالم إلى 6 ملايين و45 ألفا و820 حالة.

اكبر إصابات في الدول بكورونا حول العالم

وسجلت البيانات، اكبر إصابات كورونا حول العالم بالولايات المتحدة، حيث بلغت أكثر من 79.5 مليون إصابة، فيما تجاوزت إصابات كورونا في الهند 42.9 مليون إصابة، وجاءت إصابات كورونا في البرازيل بأكثر من 29.3 مليون.

اكبر عدد وفيات كورونا حول العالم

كما تصدرت الولايات المتحدة عدد وفيات كورونا حول العالم بـ965 ألفا و105 وفاة، كنا سجلت البرازيل في وفيات بـ655 ألفا و557 وفاة، فيما بلغ وفيات كورونا في الهند 515 ألفا و974 وفاة.