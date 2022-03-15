عاجل… 19 قتيلاً بقصف برج التلفزيون بشمال #اوكرانيا

أكدت مصادر محلية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة القصف الروسي على برج للتلفزيون باوكرانيا إلى 19 قتيلا. وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية أنه تم إنقاذ 27 شخصا من المبنى الذي تعرض للقصف في كييف.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤولون في كييف إن هناك سبعة فقط من أصل عشرة ممرات إنسانية تم التخطيط لها لإجلاء المدنيين من المناطق المتنازع عليها في الصراع الأوكراني، هي التي تعمل.

ونُقل نحو أربعة آلاف شخص إلى مناطق آمنة بشكل إجمالي، حسبما قالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك في ساعة متأخرة من ليل الإثنين/الثلاثاء، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الأوكرانية.