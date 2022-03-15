أسعار البنزين ترفع “التضخم” في #السعودية

ارتفع معدل التضخم في السعودية عند 1.6 %، وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 105.55، سجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 4.3 %، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وسجل معدّل التضخم بالمملكة ارتفاعا بنحو 1.6% خلال شهر فبراير 2022، وصعد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة عند 105.55 نقطة خلال فبراير 2022 وفقاً لسنة الأساس 2018، وذلك بالمقارنةً بـ 103.87 نقطة خلال ذات الفترة من 2021.

وارتفع قسم النقل بنسبة 4.3 % متأثرا بصعود أسعار البنزين بـ 26.7 % ليكون تسجل الارتفاع في هذا القسم كبير في صعود التضخم السنوي لشهر فبراير 2022 لوزنه بالمؤشر، كما صعد قسم الأغذية والمشروبات بـ 2.4 % متأثرا بصعود أسعار الأغذية بـ 2.6 % والتي ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الخضراوات بـ9.7 %.

ومن ناحية أخلاى تراجع قسم المياه والسكن والكهرباء وأنواع وقود أخرى والغاز بـ 0.2 % مع تراجع إيجارات السكن بـ 0.3 %.