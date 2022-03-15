إطلاق مسارات جديدة لمشروع #حافلات_مكة اليوم

إطلقت اليوم الثلاثاء، مسارات جديدة لمشروع حافلات، ستعمل خلال شهر رمضان، ، لتخدم المسارات الجديدة سكان وزوّار مدينة مكة المكرّمة على نطاق أكبر، بحسب ما أعلنته الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

وأعلن المركز الموحّد للنقل في مكة المكرّمة (نقل مكة)، عن إطلاق المرحلة الثانية للتشغيل التجريبي المجاني بمشروع حافلات مكة المكرّمة، على مسارات 6 و7 و12 ليربط بين المنطقة المركزية وقطار الحرمين السريع وجامعة أم القرى امتداداً لمنطقة البحيرات.