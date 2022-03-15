إطلاق مسارات جديدة لمشروع #حافلات_مكة اليوم

إطلقت اليوم الثلاثاء، مسارات جديدة لمشروع حافلات، ستعمل خلال شهر رمضان، ، لتخدم المسارات الجديدة سكان وزوّار مدينة مكة المكرّمة على نطاق أكبر، بحسب ما أعلنته الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.
وأعلن المركز الموحّد للنقل في مكة المكرّمة (نقل مكة)، عن إطلاق المرحلة الثانية للتشغيل التجريبي المجاني بمشروع حافلات مكة المكرّمة، على مسارات 6 و7 و12 ليربط بين المنطقة المركزية وقطار الحرمين السريع وجامعة أم القرى امتداداً لمنطقة البحيرات.
ومن المحدد انتهاء المشروع الذي تشرف عليه الهيئة الملكية خلال عام 2022، ويعد من مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ، أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية.
ويشتمل المشروع على التطوير للبنية التحتية وبناء المحطات المركزية والتوقف، وأيضا بناء الجسور ومعابر المشاة، وتأسيس أنظمة ذكية للنقل في مدينة مكة المكرّمة، وتحسين الطرق.
كما سيكون هناك جدول رحلات ثابت ومعتمد، ينشره على حساب مشروع حافلات مكة ، إضافة للوحة معلومات ذكية بالمحطات، وعلى الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
قال المتحدث باسم مشروع حافلات مكة المكرّمة في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة الدكتور ريان الحازمي؛ إن الطاقة الاستيعابية والتشغيلية ستكون على مدار الـ 22 ساعة يومياً ، لافتا أن المسارات الحالية ستعمل في شهر رمضان المقبل وموسم الحج بالمواءمة مع الجهات ذات العلاقة وذلك لدعم الخطط الخاصة بنقل المعتمرين والحجاج.