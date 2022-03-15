97.6 % نسبة التعافي من كورونا في السعودية 

إعطاء أكثر من 110 ملايين جرعة لقاح كورونا في دول الخليج، وبلغت نسبة التعافي من كورونا في السعودية نحو 97.6 %، بحسب احصائية مركز الإحصاء الخليجي.

وأضاف “المركز” اليوم الثلاثاء، عبر “تويتر”، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 97.6% وإعطاء نحو 62 مليون جرعة لقاح كورونا في السعودية.

وأوضح أنه أجمالي إصابات كورونا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغت 3545431 إصابة، كما سجل إجمالي التعافي نحو 3463385 حالة، فيما بلغ أجمالي حالات الوفاة نحو 20264 حالة.

وأشار المركز إلى أنَّ إعطاء 110855081 جرعة لقاح كورونا بدول مجلس التعاون ، وبلغت نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.6%، فيما بلغ أجمالي نسبة التعافي في دول الخليج مجتمعة 97.7%.